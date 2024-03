Vakbond en vervoerders steggelen over oplossing voor Emmer stationsgebied

Vakbond FNV Streekvervoer en vervoersbedrijven OV-bureau Groningen Drenthe en Qbuzz botsen over het aanpakken van de veiligheid van het stationsgebied in Emmen. Sinds vorig najaar zitten vakbond met de vervoerders en de gemeente Emmen om tafel. Volgens woordvoerder Edwin Kuiper komen de partijen er niet uit en is het sindsdien akelig stil geworden. Terwijl de huidige situatie schreeuwt om een oplossing, aldus de vakbondsman.

Een groot deel van de buschauffeurs beklaagde zich vorig najaar over de veiligheid. Aanleiding is het verplaatsen van het oplaadpunt voor elektrische bussen eind 2022. Voorheen reden de bussen om het station heen om zo met het verkeer mee bij het oplaadpunt te komen.

Nu moeten de chauffeurs tegen de rijrichting in rijden om dat punt te bereiken. Volgens een van de chauffeurs puur voor een beetje tijdswinst. Het levert een gevaarlijke situatie op, is het oordeel van de chauffeurs en de vakbond.

Bovendien is het stationsgebied op leeftijd, is een ander punt van kritiek. En dat is te merken aan het aantal gaten, scheuren, verzakte tegels en klinkers. Ook dat vraagt om aandacht.

Niet serieus

Volgens Kuiper lopen de gesprekken niet bepaald soepel en voelen de chauffeurs zich niet serieus genomen. Een knoop doorhakken over het laadpunt is daarbij de voornaamste boosdoener. "We hebben in oktober al aan de bel getrokken. Er volgde vrij snel een overleg en de bereidheid tot actie was er bij iedereen", zegt Kuiper. Vervolgens blijft het volgens de vakbondsman vier maanden stil.

Vlak voor het vervolgoverleg in februari leggen de beide vervoersbedrijven drie alternatieven op tafel: de laadpaal komt midden op de rijstrook, wordt verplaatst naar een bushalte of terug naar de oude situatie (dus het laadpunt domweg omdraaien).

Niets gehoord

Kuiper: "De vervoerders zijn voorstander van de eerste optie, maar die is in onze ogen onbespreekbaar. Er wordt op deze manier een gevaarlijke situatie voor reizigers, fietsers en buschauffeurs gecreëerd." De voorkeur van de chauffeurs gaat uit naar de derde optie.

Partijen komen er niet uit en sindsdien heerst er weer radiostilte. Kuiper baalt. "Het was onze verwachting dat chauffeurs meer betrokken zouden worden bij het maken van het plan. Dat is niet gebeurd. Bovendien is het inmiddels eind maart. We hebben nog niets gehoord."

Met de achterban worden nu vervolgstappen overlegd. Komt het mogelijk tot werkonderbrekingen of stakingen? Kuiper gaat niet op de muziek vooruit lopen, laat hij weten. "Ik ga niet voor mijn beurt praten. Zeker niet voordat er overleg is geweest met de leden."

Onafhankelijk onderzoeksbureau

Qbuzz laat in een schriftelijke reactie weten dat er 'zorgvuldig en uitgebreid' onderzoek is gedaan naar de situatie met het laden. Die zijn ook gedeeld met de chauffeurs en het FNV. "Desalniettemin zijn er bij vakbondsleden van FNV nog zorgen over de veiligheid ten aanzien van deze specifieke situatie. Zodoende heeft Qbuzz aangeboden om onderzoek te laten doen door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Dit willen we in het tweede kwartaal laten plaatsvinden, inclusief toelichting op de uitkomsten."

Het OV-bureau Groningen Drenthe is ook gevraagd om een reactie, maar die bleef uit.

Nieuwe deklaag

Wat inmiddels wel concreet is, is de aanpak van het versleten wegdek. De klinkers worden verwijderd en vervangen door asfalt. Wethouder Jan Bos bevestigt de ingreep. "Er komt een nieuwe deklaag die een aantal jaren mee kan."

De gemeente is inmiddels gestart met de aanloop naar een nieuwe visie voor het stationsgebied. In 2022 liet de gemeente al weten de gedateerde locatie aan te willen pakken. Qua inrichting zullen er ook stappen moeten worden gezet.

