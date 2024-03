Nieuw-Roden krijgt er woonwijkje bij, maar houden de bewoners natte voeten?

De komst van 35 luxe woningen in buurtschap Terheijl (nabij Nieuw-Roden) lijkt een flinke stap dichterbij. Ondanks flinke bezwaren uit de buurt, lijkt de Noordenveldse gemeenteraad vooral blij dat er eindelijk schot in de zaak zit.

Er wordt namelijk al sinds 2011 gesproken over woningen op de grond van ondernemer Gerlof Zuidersma. Het plan voor woningbouw op grond waar nu vervallen schuurtjes staan, is al een aantal keer aangepast. In december 2023 werd een definitief ontwerp gepresenteerd.

Noodzaak tot woningen

In dit ontwerp gaat het om 35 luxe woningen. Daarnaast worden er 'wegen, water en groen' aangelegd en wordt een bestaande woning iets verplaatst. Hoewel de gemeente Noordenveld de toevoeging van de woningen ziet als een afronding van de Nieuw-Rodense wijk Vijfde Verloting, is Belangenvereniging Zuidpoort Terheijl tegen.

Maar verhalen over gebrekkige participatie, zorgen over ontsluitingswegen, waterhuishouding en te hoge bomen lijken de gemeenteraad niet op andere gedachten te gaan brengen. "Ik snap dat mensen die bijvoorbeeld aan de Dingspil (in Roden, red.) wonen ervan balen dat ze hun uitzicht verliezen", sprak raadslid Sander Renkema (Gemeentebelangen). "Maar voor ons telt de noodzaak om woningen te bouwen toch echt wat zwaarder."

Waterproblemen?

Wel vindt Renkema dat er nog goed moet gekeken worden naar riolering in de beoogde nieuwe wijk. "Het waterschap heeft weliswaar gezegd dat dit plan niet eens zo groot is qua aantallen en dat dus geen waterproblemen moet geven, toch is er aangegeven dat bij hevige regenval de riolering het zwaar kan krijgen."

Albert Nieuwenhuis (Lijst Groen Noordenveld) vindt ook dat de waterberging nog extra aandacht verdient. "Je ziet dat de landbouw in de omgeving al jaren problemen heeft met de waterberging."

Geen sociale woningbouw

Frederik van Lookeren Campagne (D66) beklaagde zich over het gebrek aan sociale woningen in het plan. "We hebben afgesproken 30 procent van nieuwbouwprojecten te laten bestaan uit sociale woningen. Waarom hier niet?"

Volgens wethouder Jos Darwinkel (Gemeentebelangen) komt dat omdat deze plannen er al heel lang liggen. "De woonvisie waarin wij stellen minstens 30 procent sociale woningbouw te hebben, is van 2023. Het zou niet realistisch zijn om dezelfde richtlijnen toe te passen op een plan dat al veel eerder is gemaakt."

Bomen-compromis?

Ondertussen zit er mogelijk een bomen-compromis in de pijplijn. Omwonenden die zich zorgen maken over hoogte van nieuwe bomen in de wijk, willen hierover namelijk nog in gesprek met wethouder Darwinkel. "Daar zijn wij altijd toe bereid", aldus Darwinkel.