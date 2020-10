Voor altijd Indië: het verhaal van To en Aris

De komende weken, in de maand van de geschiedenis met als thema Oost/West, horen we het verhaal van twee jonge mensen die een nieuw leven denken op te bouwen in Indië, maar te maken krijgen met de grote gebeurtenissen op het wereldtoneel: de mobilisatie, de capitulatie, de jappenkampen en de terugkeer naar 'Holland', waar in 1948 eigenlijk niemand op ze zat te wachten.

Van luxe naar sober

Met de MS Oranje voeren ze in 1939 naar Batavia, op Java. Aris Budding ging er werken voor Ons Belang, een verzekeringsmaatschappij met een kantoor in Bandung. Ons Belang betaalde de overtocht en het was meteen de huwelijksreis voor To en Aris. Het schip was niets minder dan een luxe hotel. Op de kade klonk het Wilhelmus en de passagiers werden uitgezwaaid door de achterblijvers. Ze genoten aan boord en leerden alvast wat woorden Maleis.

Negen jaar later keerden ze terug naar Holland, Op een sober schip met hangmatten. In de tussenliggende jaren brak de Tweede Wereldoorlog uit, en zaten To en Aris Budding, gescheiden van elkaar, in verschillende Jappenkampen opgesloten. De periode drukte een stempel op de rest van hun leven, hoewel ze er zelden over praatten. Na hun overlijden was er een enorm persoonlijk archief, met vele getuigenissen van wat To en Aris is overkomen. Schoondochter Janneke legde het vast.

11/10 Drenthe Toen Podcast

Aris en To Budding op balkon kantoor Bandung 1939 (Rechten: Collectie: familie Budding)

Aris Budding op 'Waranda' kantoor Bandung 1939 (Rechten: Collectie: familie Budding)

Luister zondagmiddag naar Drenthe Toen voor deel 2 van Voor Altijd Indië, of hier alvast naar de podcast. Drenthe Toen wordt iedere zondagmiddag uitgezonden van 12.00-14.00 uur en is daarna via uitzending gemist terug te luisteren.

