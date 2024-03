Streep door nieuwbouwplan op plek voormalige mavo Schoonebeek

De gemeente Emmen heeft een streep gezet door het woningbouwplan op de plek van de voormalige mavo aan de Pienhoek in Schoonebeek. De brandweerkazerne die zich pal naast de beoogde locatie bevindt, zit de woningbouw letterlijk en figuurlijk in de weg. De aanwezigheid van dit pand kan leiden tot beperkingen in het woningbouwprogramma.

Dorpsvoorzitter Jos van Hees maakte dit bekend tijdens een vergadering van Dorpsbelangen Schoonebeek. Het oliedorp is een van de zes plaatsen waar de gemeente ruimte wil maken voor woningbouw. Naast Schoonebeek zijn dat Emmer-Compascuum, Klazienaveen, Zwartemeer, Nieuw-Dordrecht en Barger-Compascuum.

Voor Schoonebeek had de gemeente de locatie van de tien jaar geleden gesloopte mavo op het oog. Anderhalf jaar geleden werd een plan gepresenteerd voor een woonhofje met zeventien woningen. De verwachte bouwstart was eind 2023 of begin 2024.

'Geen vaart in'

Voorzitter Van Hees baalt. "Er zit zo geen vaart in", laat hij weten. De gemeente gaat nog in gesprek met Veiligheidsregio Drenthe naar mogelijke oplossingen wat betreft de kazerne. Verder wordt gezocht naar een geschikte locatie, want Schoonebeek krijgt hoe dan ook op termijn woningbouw erbij.

Julianalaan

Vanuit het dorp en het dorpsbestuur werden al wat suggesties van de hand gedaan. Zo werd tijdens de vergadering gewezen op een lap grond aan de Julianalaan. De grond is echter in handen van woningbouwcorporatie Domesta. "Dus in dat geval zal de gemeente eerst met hen om tafel moeten."