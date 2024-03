Toeristen moeten grenzen over in Zuidwest-Drenthe: 'Er is meer dan hunebedden, hei en schapen'

Het is dan wel handig dat de campingeigenaar aan toeristen kan vertellen wat er op fietsafstand te beleven is. Na het tekenmoment van de wethouders vinden er daarom speeddates plaats tussen ondernemers, gevolgd door een foldermarkt.

Speeddate

De afspraak is gemaakt dat Westmaas een keer camping De Oosterweide in Pesse bezoekt en dat Slotema op haar beurt op de koffie komt bij het Miramar Zeemuseum in Vledder. "Zij was bekend met ons museum en raadde het eerder ook aan bij haar gasten", zegt Westmaas. "Maar wat zij bijvoorbeeld niet wist is dat wij ook een hele leuke winkel hebben met sieraden, wat echt leuk is voor de oudere bezoeker. En die komen toevallig veel bij haar camping."