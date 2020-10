Herfstig weer in de herfstvakantie, frisser dan normaal

"Een wisselend weerbeeld, maar wel te fris voor deze tijd van het jaar", vat weerman Roland van der Zwaag de komende week samen. Gemiddeld is het de komende week tussen de 10 en 13 graden Celsius. "Normaal zou het 15 graden zijn. We hebben te maken met noordelijke stromingen die koude lucht uit de poolstreek meebrengen. Die worden geblokkeerd en blijven eigenlijk boven ons hangen. De koude bovenlucht zorgt ervoor dat het wat frisser is", legt Van der Zwaag uit.

Lekkere zondag

Iedere dag van de aanstaande vakantie is er kans op regen, maar tussendoor kan je af en toe een glimp van de zon opvangen. Net als vandaag: vanochtend lijkt het nog aardig weer te worden, maar vanmiddag trekken er meerdere buien over de provincie heen en is er zelfs kans op hagel en onweer. "De zon laat zich regelmatig zien tussen de stapelwolken door", zegt Van der Zwaag. De neerslag wordt vooral in Zuid- en Midden-Drenthe verwacht.

Ook zondag zijn er hagelbuien mogelijk, maar tussen de buien door is er regelmatig zon. Met 13 graden en een zwakke tot matige wind uit het Noordwesten is het een aangename dag. Van der Zwaag: "Een lekkere dag, vooral in de zon."

Koude nachten

Maar zodra de vakantie officieel begint maandag, verstopt de zon zich. Maandag wordt een bewolkte dag en af en toe kan er een bui vallen. Dinsdag meer van hetzelfde, het blijft zo'n 12 graden Celsius. Woensdag en donderdag wordt het weer mogelijk wat beter. In Noord-Drenthe wordt wel iets meer neerslag verwacht dan in Zuid-Drenthe.

's Nachts kan het flink afkoelen. "De hele week krijgen we koude nachten", waarschuwt de weerman de nachtbrakers alvast.