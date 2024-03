Meer incidenten op straat in Ter Apel; gemeente krijgt vier extra boa's

De gemeente Westerwolde krijgt vier extra boa's zodat er meer toezicht is in Ter Apel, waar het landelijke aanmeldcentrum voor asielzoekers staat. Op dit moment moet de gemeente het doen met twee boa's.

Waarnemend burgemeester Leendert Klaassen maakte bekend dat de gemeente volgende week al de eerste versterking krijgt. Dan beginnen twee nieuwe boa's van het zogenaamde 'flexpool' onder leiding van de gemeente Groningen. Dat is een groep boa's die vanaf 2 april in de hele provincie Groningen kan worden ingezet.

Hun eerste bestemming is dus Ter Apel, zo schrijft RTV Noord. Daarnaast gaat de gemeente zelf ook nog op zoek naar twee andere boa's. In de begroting is daar enige ruimte voor.

Incidenten in openbare ruimte nemen toe

De druk op Ter Apel neemt de laatste tijd weer toe, omdat structureel te veel mensen verblijven in het enige aanmeldcentrum voor asielzoekers in ons land. Volgens de gemeente heeft dat direct gevolgen voor de overlast: die neemt toe.

Toch ziet Klaassen in de laatste cijfers dat het aantal winkeldiefstallen is afgenomen. "Dat is een substantiële terugloop", legt de waarnemend burgemeester uit. Tegelijkertijd 'neemt het aantal overige incidenten in de openbare ruimte toe'. Wat dat precies voor incidenten zijn, is onduidelijk.

Extra boa's ook in de avonduren ingezet

De burgerwacht in Ter Apel concludeerde eerder dat er een toename is van het aantal buiten slapende asielzoekers in het dorp, iets wat voorheen slechts sporadisch gebeurde. Een paar weken terug gebeurde het opeens meerdere keren per week.

Klaassen heeft dat ook meegekregen, maar zegt daar geen getallen van te hebben. Hij hoopt dat de extra boa's, die ook in de avonduren een extra oogje in het zeil moeten houden, kunnen handhaven op buiten slapende asielzoekers.