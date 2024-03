Assen wil 9 miljoen uittrekken voor dak op wielerbaan en sportcampus

Assen worstelt al jaren met de wielerbaan op Stadsbroek, die zonder dak geen lang leven beschoren is. Het natte weer tast de houten baan aan. Het regionale Wielercentrum Noord is in 2016 voor 3 miljoen euro aangelegd op sportpark Stadsbroek. Voor dat geld kwam er een kombaan voor baanwielrennen, een bmx-baan en een clubhuis. Voor een dak was geen geld meer.

Spekglad en rot

Toch zou er ooit nog eens een kap overheen komen, zo is destijds toegezegd. Als het slecht weer is, kan de houten kombaan niet gebruikt worden. Bij nattigheid is het spekglad voor baanwielrenners. Daardoor wordt de baan vaker niet dan wel gebruikt. Ook wordt het hout op den duur rot. Overkappen is volgens de gemeente dan ook 'bittere noodzaak'.

De wielerbaan 'bij de schroot' zetten, betekent een verlies van dik 2 miljoen euro. Sportwethouder Albert Smit kiest dan liever voor een miljoeneninvestering in een Onderwijs- en Sportcampus Stadsbroek, inclusief een dak boven de baan.

Concreet is dat een dak met een gat erin. Op het wielercentrum komt een tweede verdieping voor leslokalen en horeca, met uitzicht over de wielerbaan. "Dit biedt mogelijkheden voor een bovenregionale voorziening op het gebied van zowel onderwijs als sport", is het argument.