Strooiwagens Area rukken uit in de herfst

"Ik test of alles werkt, of de navigatie het doet en of de routes nog kloppen", zegt gladheidsbestrijder O Neil Bruinink uit Weiteveen. Samen met tientallen andere chauffeurs rijdt hij vanochtend door de gemeente Emmen. "Zijn er geen laaghangende takken die in de weg hangen, liggen er geen obstakels op de weg, kunnen we overal nog langs, dat zijn dingen die we graag willen weten", aldus Berry Schimmel. Hij is hoofdcoördinator gladheidsbestrijding en stuurt vandaag zijn ploeg op pad. In de gemeente Emmen strooit zijn team ruim duizend kilometer aan wegen en fietspad.

"Nieuw dit jaar is dat we met navigatie werken. De navigatie vertelt de jongens welke route ze moeten rijden maar ook waar ze wel en niet moeten strooien", legt Schimmel uit. Vorig jaar reden de chauffeurs nog rond met een kaart op schoot, maar dat is vanaf nu verleden tijd. De test blijkt niet voor niets. "We hebben een paar uitvallers, de GPS werkte niet. Dus dat moeten we nu oplossen, maar we hebben nog even, dat komt goed".

Gladheisdbestrijder O Neil Bruinink test zijn strooiwagen (Rechten: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

De strooiwagens rijden dan wel rond, gestrooid wordt er niet. "De afgelopen tijd hebben ze hier al een rondje over de parkeerplaats gereden om te kijken of het strooisysteem het doet. Alleen de fietspadsproeiertjes staan aan. Maar we moeten daar vooral kijken of de sproeiers het hele fietspad in een keer meenemen of dat we nog wat moeten bijstellen", aldus Schimmel.

"Het lijkt misschien wel vroeg dat we al op pad zijn maar dat betekent wel dat we er straks klaar voor zijn als het glad wordt", vult O Neil Bruinink aan. Overdag werkt hij in de afvalverwerking en in de winter gaat hij 's nachts op pad als gladheidsbestrijder. En net als veel van zijn collega's vindt hij het fantastisch om te doen. "We gaan 's nachts op pad om de weg veilig te maken voor de mensen. Wij rijden rond als iedereen ligt te slapen. Sneeuwschuiver ervoor en doorploeteren midden in de nacht. Dat geeft wel een kick."

Vanaf eind oktober staan de mannen van de gladheidsbestrijding stand-by. Het strooiseizoen loopt tot half april.