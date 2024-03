Drukke toegangsweg naar centrum van Meppel ligt er bijna zes weken uit

Impact voor andere wegen

De gemeente verwacht dat de werkzaamheden impact gaan hebben op al het verkeer in Meppel. Andere toegangswegen naar het centrum zullen daardoor drukker worden. "We begrijpen dat de overlast heel vervelend is. We proberen het te beperken, maar eraan ontkomen doen we niet. Toch zijn de werkzaamheden noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de elektriciteitslevering ook in de toekomst veilig en betrouwbaar is", verklaart wethouder Klaas de Vries.