'Bevingsproblematiek heeft negatief effect op alle leefwerelden van jongeren'

De aardbevingsproblematiek in Noord-Drenthe en Groningen heeft "een enorme impact" op kinderen en jongeren uit het aardbevingsgebied. Dat blijk uit onderzoek van de Hanzehogeschool Groningen.

In het onderzoek is geen onderscheid gemaakt tussen jongeren in verschillende regio's. Of jongeren in Noord-Drenthe net zoveel problemen ervaren als in Groningen, kan daarom niet worden geconcludeerd.

Hoofdonderzoeker Susan Ketner heeft in het verleden al vaker gezien dat jeugd in het gebied problemen ervaart. "Er waren aanwijzingen dat het niet goed ging met de kinderen." Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) gaf daarom onderzoekers van de Hanze opdracht om naar het welzijn van de jeugd in het aardbevingsgebied te kijken.

Alle leefwerelden

In het onderzoek spraken onderzoekers van de Hanze met experts die kennis hebben over de leefwerelden van kinderen en jongeren en professionals die direct met kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied werken. Met de jeugd zelf is dus niet direct gesproken. "De jongeren zijn soms wel wat moe van de media-aandacht voor hun gebied, als is het wel fijn dat deze aandacht er is."

Uit de interviews blijkt dat alle leefwerelden van jongeren en kinderen negatief worden beïnvloed door de aardbevingsproblematiek, 'van het gezin en de school tot en met hun buurt en vriendschappen.'

De negatieve effecten zijn te zien op verschillende vlakken: van materieel en concreet, zoals moeten verhuizen of een beschadigd schoolgebouw. Maar de gevolgen zijn niet altijd zo zichtbaar, bijvoorbeeld wanneer ouders en andere belangrijke volwassenen minder aanwezig zijn, de toekomst niet duidelijk is of een verlies van sociale samenhang in een buurt.

Volgens de onderzoekers werkt dit alles door op het psychosociale welzijn van kinderen, waarbij chronische stress, gevoelens van onveiligheid en ontworteling en verlies van identiteit, levensplezier en toekomstperspectief worden genoemd.

Verlies van vertrouwen

De onderzoekers keken niet alleen naar de negatieve effecten die jongeren en kinderen nu ervaren, maar ook wat de aardbevingsproblematiek op lange termijn voor hun kan betekenen. Op de langere termijn worden onderwijsachterstanden verwacht en als belangrijkste effect wordt een cultuur van onmacht, fatalisme en verlies van vertrouwen, in zichzelf en de overheid, genoemd. En die cultuur zou door meerdere generaties kunnen worden overgedragen.

Drie groepen kinderen en jongeren werden bovendien aangemerkt als extra kwetsbaar: jongeren die langduriger zijn blootgesteld aan risicofactoren, omdat zij bijvoorbeeld vaker moeten verhuizen, jongeren met individuele kwetsbaarheden en jongeren uit gezinnen die ook met andere problemen worstelen, zoals armoede.

Verontrustend

"Ik vond de uitkomsten van het onderzoek wel verontrustend", vertelt Ketner. "Het werd nog eens bevestigd hoeveel invloed het heeft. Het baart met wel zorgen voor de toekomst van de jeugd in deze gebieden."