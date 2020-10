Artiesten eren 25-jarig Skik, opnames te zien op TV Drenthe

De ode die Drentse artiesten aan de rockband Skik gaan brengen is dit najaar te zien op TV Drenthe. Het eerste album van de band staat centraal tijdens SKIK, 25 jaar live op zien best.

Het album SKIK kwam in 1995 uit van de Drentstalige band waarvan zanger en gitarist Daniël Lohues de oprichter was. Skik is Drents voor schik, plezier of lol.

Stichting Kunst & Cultuur wilde 25 jaar na dato groots uitpakken met een liveshow, waarin jonge artiesten aan de haal gaan met de nummers van de debuutplaat. Maar vanwege de coronacrisis is een show met publiek niet mogelijk in 't Schienvat in Erica en dus is er samenwerking gezocht met TV Drenthe. "Op deze wijze kunnen heel veel fans genieten van het eerbetoon aan de Drentse band", meldt de organisatie.

Kinderkoor

De avond wordt afgetrapt door een kinderkoor. Daarna wordt het podium ingenomen door onder andere woordkunstenaar Pim Pomsy, producer Nizzle Viddy, en singer-songwriters Isa Zwart, Leon Moorman, Fake ten Caat, Tamar en Cynn. Halverwege het programma is er een documentaire van Bram van Splunteren te zien met unieke beelden van Skik op Pinkpop.

Volgens coördinator Erik de Vries komen er verrassende bewerkingen van het Skik-album voorbij. Tijdens de hommage laat iedere artiest twee nummers horen. "De artiesten geven elk op eigenzinnige wijze invulling aan twee van de veertien songs op het debuutalbum."

Dreuge worst

Op het eerste album van Skik stonden onder andere de nummers 'Dreuge worst' en 'Naor huus'. Skik begon in 1995 als Drents rocktrio, met behalve Lohues ook drummer Marlen Davers en bassist Maarten van der Helm. Later kwam ook gitarist Marco Geerdink bij de band, de neef van Lohues.

Landelijk bekende nummers als 'Op Fietse' en 'Hoe kan dat nou' staan op het tweede album van Skik, Niks zoas het lek, dat in 1997 uitkwam.

Uitzending

Wanneer het eerbetoon aan Skik op TV Drenthe te zien is, is nog niet bekend. Eindredacteur Martin van Veen is daarvoor op zoek naar een geschikt moment. Hij is in ieder geval blij met de samenwerking: "Dit is een mooi initiatief. Ik ben een groot liefhebber van Skik. Skik zit helemaal ingebed in de Drentse cultuur. Ik ben blij dat wij dit gaan uitzenden, in samenwerking met Kunst & Cultuur."

Tweede eerbetoon

Vorig jaar was er ook al een vergelijkbaar eerbetoon aan de legendarisch band Cuby & The Blizzards van blueszanger Harry Muskee. Het was vorig jaar 50 jaar geleden dat het album Appleknockers Flophouse uitkwam. Om dat te eren brachten toen ook Drentse artiesten bij Hofsteenge in Grolloo eigen versies van nummers van dit vijfde Cuby-album. Dat gebeurde op 26 september, de sterfdatum van Muskee. De blueslegende overleed in 2011 op 70-jarige leeftijd.

