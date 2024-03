Bartje bidt tijdens Pasen 'allennig veur (paos)eier'

Het is vanochtend even knipperen voor toeristen en voorbijgangers die het beeld van Bartje passeren in Assen. Is dat Bartje die daar staat, of toch Calimero?

De beroemdste inwoner van Drenthe heeft een vrolijk gekleurde eierdop op zijn hoofd gekregen en draagt een eierschil als broek. Op de sokkel van het beeld is een tekst geplakt: Bartje bidt allennig veur (paos)eier.

Wie achter deze actie zit, is onbekend. Maar in ieder geval lijkt Bartje zin te hebben in de Paasdagen.