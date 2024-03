Jasmijn (10) herstelt nog van kanker, maar trekt met de burgemeester de wandelschoenen aan

Gezellig keuvelend stappen ze met zijn tweeën over het Raadhuisplein in Emmen. De 10-jarige Jasmijn Nijhuis en burgemeester Eric van Oosterhout. "Kom maar een beetje hierheen, zodat je niet in het water valt", waarschuwt de burgemeester haar als ze vlak langs de waterpartij lopen. "Of jij duwt mij in het water!", grapt Jasmijn terug.

Het typeert de band tussen de jonge inwoonster van Emmen en de burgervader. Jasmijn heeft in haar jonge leven al een hoop ellende meegemaakt. Op 8-jarige leeftijd krijgt ze botkanker. Zware behandelingen volgen. Inmiddels gaat het een stuk beter met haar en komt ze nu in actie.

Ze doet als ambassadeur mee aan het evenement Walk and Dance to Fight Cancer. Dat is een sponsortocht om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. De twee Emmenaren lopen 23 juni samen de vijf kilometer. "Zodat andere kinderen het niet zo zwaar hebben. Dat ze niet heel veel chemo's moeten en niet zo lang in behandeling moeten gaan. Ik wil dat er geen kindjes meer ziek worden, waar mijn vriendje ook aan overleden is", vertelt Jasmijn strijdlustig.

Bijzondere vriendschap

"Ik heb Jasmijn opgepikt toen ze heel erg ziek was. Ik ben samen met een hoop mensen uit Emmen om haar heen gaan staan. Als je haar dan zo mag helpen dan is dat geweldig." Jasmijn en Van Oosterhout zijn de afgelopen twee jaar dikke maatjes geworden. Hij leert haar kennen op 8-jarige leeftijd als ze doodziek is en vecht tegen botkanker.

Veel Emmenaren hebben de inmiddels tiener leren kennen. Tijdens de huldiging van FC Emmen op het Raadhuisplein in Emmen in 2022 wordt ze door de spelers met rolstoel en al op het podium getild en toont ze trots de kampioensschaal aan de duizenden mensen in het publiek. Ook bezoekt ze als eregast van burgemeester Van Oosterhout een wedstrijd van de club.

Toen zat ze nog in rolstoel, nu wandelen ze samen. "Ik ben heel trots, ik vind dit heel mooi", zegt een zichtbaar geëmotioneerde burgemeester. "Het doet me ook echt wel wat. We hebben zelf drie dochters en die zijn helemaal gezond geworden. Als je dan zo'n meisje ziet lijden, dat is vreselijk. Als je dan als burgemeester samen met de Emmenaren eromheen gaat staan en je ziet zo'n meisje op het podium van FC Emmen genieten... Als ik aan de mooiste moment van mezelf als burgemeester denk dan staat Jasmijn in mijn top drie."

Flinke opgave

Jasmijn is nu ruim een jaar klaar met haar behandelingen en zit nog volop in haar herstel. Het wandelen met de burgemeester ziet er misschien makkelijk en gezellig uit, maar eigenlijk is het voor haar topsport. "Het is heel zwaar. Maar met zoiets is het wel minder zwaar omdat het leuk is en je wordt aangemoedigd. Mama zegt dat ik door die aanmoedigingen nog wel honderd meter extra kan lopen."

Inmiddels is ze naast haar fysiotherapie volop aan het oefenen en legt ze nu zo'n 1.600 meter af aan één stuk. Op 23 juni staat er vijfduizend meter op het programma.

"Ja, het wordt wel even spannend of ze dat haalt", zegt moeder Saskia Nijhuis. "Maar Jasmijn komt over de finish, hoe dan ook. Ze neemt een stepje mee voor als ze moe wordt. Ze kan de burgemeester bij de hand pakken. Ze kan een stukje op onze rug, maar we zorgen ervoor dat ze die eindstreep haalt."