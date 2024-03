Vliegveld Eelde vraagt meer geld voor parkeren en gaat tegen trend in

Wie deze zomer parkeert op Groningen Airport Eelde, betaalt daarvoor meer dan de afgelopen jaren. Het vliegveld gaat daarmee tegen de trend in: op de omliggende luchthavens Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Düsseldorf en Bremen is parkeren juist relatief goedkoper geworden.

Grootste prijsstijging

Wie in juli acht dagen zijn auto parkeert op Airport Eelde, betaalt dit jaar 40 euro. Dat was vorig jaar nog 35 euro. Dat is een prijsstijging van ruim 14 procent. Daarmee heeft Eelde de grootste prijsstijging van alle luchthavens die op rijafstand van Groningen liggen.

Schiphol goedkoper

Op andere luchthavens is parkeren juist goedkoper geworden. Zo kost acht dagen parkeren op Schiphol dit jaar 66,55 euro. Dat was vorig jaar nog 75,07 euro. Op Eindhoven betaal je 75,68 euro (was 88,16 euro), Rotterdam kost nu 97,26 euro (was 105,38 euro) en op Düsseldorf reken je nu 73,10 euro af, tegenover 81,35 euro vorig jaar.