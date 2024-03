Van Charlie naar Cublay: fusionrestaurant in voormalig Emmer pand Da Paolo

Het waren beide min of meer heersers: de een over het Hollywood en de ander over het Mongoolse rijk. Daar houden de vergelijking tussen de Amerikaanse filmster Charlie Chaplin en de Aziatische militaire leider en keizer Cublay (Kublai) Khan wel op. Behalve in Emmen dan.

Beide grootheden zijn de naamgevers van snackbar Charlie aan de Seinstraat en het binnenkort geopende fusionrestaurant Cublay aan de Hoofdstraat. Uitbaters Zhengyi Lin en Zhenjie Lin-Chang van beide horecazaken hebben zin in hun nieuwe avontuur.

Eerste reserveringen al binnen

De laatste puntjes moeten nog op de spreekwoordelijke i worden gezet en dan kan Cublay open voor publiek. "De tafelnummers moeten we nog aanbrengen en vandaag zijn we bezig met het kassasysteem", zegt Zhenjie, terwijl ze wijst naar haar man Zhengyi, die bij de bar druk bezig is om zich de apparatuur eigen te maken.

Voor de rest staat er nog een cocktailworkshop op de agenda. Buiten op de gevel prijkt de nieuwe naam van het restaurant en dat is opgevallen. "We hebben de eerste reserveringen al binnen", lacht Zhenjie.

Broodjeszaak

Het echtpaar is niet bepaald onbekend met het reilen en zeilen in de horecawereld. "Ik ben zelf geboren in een restaurant", aldus Zhenjie. Haar ouders bestierden jarenlang een uitspanning in het Gelderse Heerde. Zhenjie en haar broers en zussen hielpen van jongs af aan mee. Zelf zou Zhenjie met Zhengyi uiteindelijk ook nog leiding geven aan de zaak.

Na tien jaar besloten ze het in 2012 over een andere boeg te gooien. "We zaten te denken aan een broodjeszaak. Iets met wat andere, betere uren." Na een zoektocht via het internet stuitte het tweetal op Charlie in Emmen en dat voelde na een eerste bezoek meteen goed. "Om vervolgens weer dagen te maken van elf tot elf", lacht Zhenjie.

Da Paolo

Het bloed kroop in de tussentijd waar het niet gaan kon. Zhengyi, een kok in hart en nieren, begon het echte koken te missen. Opnieuw werd er uitgekeken naar een locatie. En die werd uiteindelijk gevonden aan de Hoofdstraat, pal in het centrum.

Het toenmalige Italiaanse restaurant Da Paolo ging vorig jaar failliet. Inmiddels herinnert niets meer aan de voorganger. Het restaurant is opgetrokken in een diepgroen en warm opgetrokken interieur. De voormalige wijnkelder is ook bij het restaurant aangetrokken.

Mengvorm

De keuze voor fusion was snel gemaakt, aldus Zhenjie. "Dat heb je nog niet in Emmen, dus dat is echt iets nieuws." De keuken is een mengvorm van onder meer de Aziatische en Westerse keuken. Japans, Koreaans en Chinees, maar ook steak en vis ontbreken niet op het menu. Voor gasten is er keuze tussen a la carte en een all-in-concept. De opening staat gepland voor 3 april.

Tegenvaller

Tijdens het werk aan hun nieuwe zaak, kreeg het echtpaar nog een tegenvaller te verduren. Eind januari brak er brand uit in Charlie. In eerste instantie leek de schade mee te vallen. "We meenden binnen enkele weken weer open te kunnen."

De brand heeft echter gezorgd voor zware schade aan de muren, die dus grotendeels vervangen moeten worden. "Van binnen is bijna alles weggehaald. Deze week zijn de herstelwerkzaamheden gestart en die zullen zes tot zeven weken in beslag nemen."