Syrische familie opent supermarkt: 'Ik kan dit'

De opening is een feestelijk gebeuren. Burgemeester Eric van Oosterhout komt langs om een lint door te knippen. Hij had hen in 2016 als burgemeester Van Aa en Hunze ook al welkom geheten.

Burgemeester wordt klant

Van Oosterhout wenst hun veel succes met de realisering van hun droom: "Ik heb heel veel bewondering voor jullie dat jullie die hele sprong hebben durven maken om hier een nieuw bestaan op te bouwen. En wat jullie niet weten is dat ik hier vlak achter woon en wat dat betreft hebben jullie er aan mij al één klant bij."

Amer had in de Syrische stad Al Swaida ook al een supermarkt. Houda was er lerares Engels. Ze moesten het land ontvluchten en openden daarna een supermarkt in Libanon. Vijf jaar geleden kwamen ze naar Nederland en werden opgevangen in het azc in Oranje. Nu wonen ze in Gasselternijveen.

Emmermeer

Ze kiezen bewust voor de wijk Emmermeer, omdat hier relatief veel mensen uit het Midden-Oosten wonen. "We denken dat Emmen als grote stad een goede plek is."

De schappen in de supermarkt zijn gevuld met Oosterse producten. Maar het moet een supermarkt voor iedereen worden. Houda: "We gaan straks ook Nederlandse producten verkopen. Bijvoorbeeld pindakaas en kaas of brood."

'Taal is de sleutel'

"Het was moeilijk, met een nieuwe taal en een andere cultuur, maar we gaan ons best doen. De taal is voor alle landen de sleutel om contact te kunnen maken met iedereen. Ik ben nou drie jaar met de taal bezig. Ik vind dat ik het nog niet genoeg kan, maar in de winkel kan ik de taal nog beter leren." zegt Amer.

Bij de opening zijn veel Nederlandse kennissen en vrienden aanwezig. Elzo en Ina Draaijer leerden de familie kennen in het azc in Oranje waar ze als vrijwilligers voor vluchtelingenwerk actief waren.

Lieve mensen

Ina Draaijer: "Er is gewoon een vriendschap ontstaan, omdat zij ons heel goed liggen en omgekeerd. Het zijn hele lieve en gastvrije mensen. We gunnen het ze zo, dat ze nu deze zaak hebben. Ze hebben er knetterhard voor gewerkt."

Elzo Draaijer: "Ze gaan niet bij de pakken neer zitten, de gebeurtenissen hebben ze achter zich gelaten, ze rechten hun rug en gaan weer verder. Ik vind het geweldig."

Eigenwaarde

Met de opening van de supermarkt hopen Amer en Houda ook genoeg geld te verdienen voor de toekomstige studie van hun drie dochters.

Maar het is ook voor hun eigenwaarde heel belangrijk, zegt Amer: "Die mensen zonder werk, hebben niks. Maar nu ik dit heb, voel ik me veel beter. Ik kan dit, ik kan ook hier een supermarkt opzetten."