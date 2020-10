Eerste nederlaag voor Sudosa-Desto in Topdivisie

De volleybaldames van Sudosa-Desto hebben in het Topdivisieduel tegen voCASA uit Nijmegen het hoofd moeten buigen. De thuisploeg was in 3-1 te sterk. Het is de eerste nederlaag van het seizoen voor de Assenaren. VoCASA is de nieuwe koploper in de Topdivisie.

De Assenaren waren het seizoen in Topdivisie prima begonnen met twee zeges en 6 punten op het scorebord. Met VoCASA trof de ploeg van Lesley de Jonge echter een serieuze tegenstander. Toch gaven de groenhemden uit Assen weinig toe. De thuisploeg moest hard werken om de eerste set met 25-23 te winnen.

Alles raak

In de tweede set was Sudosa-Desto plotseling oppermachtig. Elk balcontact leek raak te zijn en en elke smash binnen de lijnen. VoCASA had nooit een kans en werd met 13-25 verslagen.

Deze vorm leken de Assenaren in de derde set door te kunnen trekken, al bleef VoCASA dit keer dichter in het spoor. Bij een tussenstand van 17-21 had Sudosa-Desto nog alle kaarten in handen. De thuisploeg liet het er echter niet bij zitten en met vijf achtereenvolgende scores nam de ploeg de set terug in handen. In de slotfase van de set liet VoCASA de bezoekers kansloos en trok de winst in 25-23 naar zich toe. In de vierde en beslissende set creëerde Sudosa-Desto nog een kleine voorsprong bij 8-11, maar daarna waren de krachten weg en werd ook die set met 25-16 verloren.

Stand

Door de nederlaag blijft Sudosa-Desto steken op 6 punten uit drie wedstrijden. Daarmee staan de Assenaren nog wel altijd derde in de stand van de Topdivisie. VoCASA is met 9 punten uit 4 wedstrijden de eenzame koploper.