Wateroverlast Zuidwolde moet verdwijnen door bermen aan te pakken

Verlaagde bermen moeten ervoor zorgen dat de wateroverlast in Zuidwolde verdwijnt. In een aantal straten in het dorp loopt het water niet goed weg als het hard heeft geregend en dat zorgt voor volgelopen kruipruimtes. De gemeente De Wolden wil daar iets aan doen.

Door een aantal bermen te verlagen hoopt de gemeente extra water af te kunnen voeren. Als het water langzaam de grond in zakt, loopt het niet in de kruipruimte van een huis, zo is de gedachte erachter.

Vooral woningen aan de Meidoornlaan, Sparrenlaan, Vogelkerslaan en het Konijnenpad kampen met wateroverlast op regenachtige dagen. Binnenkort is er een informatieavond in het Wolderhuus waar de buurt wordt bijgepraat. Dan zal moeten blijken of er genoeg draagvlak is voor het plan om bermen aan te pakken.

Klimaatverandering

Dat de gemeente in actie wil komen, heeft onder meer te maken met de bewustwording van de gevolgen van klimaatverandering. "We zien bijvoorbeeld een toename in plotselinge stortbuien en meer lange droge periodes en hittegolven", schrijft het college in een brief. De gemeente verwacht dat dit de komende jaren alleen maar erger wordt en wil zich hierop voorbereiden.