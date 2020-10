Verdiende zege FC Meppel op Achilles 1894

Het Drents onderonsje in de 2e klasse J van het zaterdagvoetbal, tussen FC Meppel en Achilles 1894, werd een prooi voor de thuisclub. De Meppelers wonnen met 2-1 en blijven daardoor zonder puntenverlies. Voor Achilles 1894 was het de eerste nederlaag van het seizoen.

"We zijn lekker op weg", aldus FC Meppel-trainer Jarrisch Keizer. "Al jaren loopt FC Meppel allerlei mogelijke prijzen mis. Dit jaar willen we daar verandering in brengen." Achilles-trainer Harold Wekema was minder content. "We liepen vanaf minuut één achter de feiten aan waardoor we hier verliezen, al hadden we na rust toch nog wel mogelijkheden op de gelijkmaker."

FC Meppel profiteerde gretig van de slappe start van de gasten en binnen vijf minuten stond het 1-0 voor de groen-witten. Emiel Kwant was het eindstation na een fraaie aanval over rechts. Het was voor de nummer 9 van Meppel zijn vierde treffer van het seizoen. Uit het niets kwam Achilles 1894 op gelijke hoogte. Een ongelukkige handsbal van Yannick van der Veen leverde de Assenaren een penalty op die werd benut door Wouter van der Molen: 1-1. Vlak voor rust kwam FC Meppel voor de tweede keer op voorsprong door een kopgoal van Hugo Bisschop.

Na rust probeerde Achilles het tij te keren. Dat lukte bijna, maar invallers Mustapha Mansaray en Julian Stel hielpen aardige mogelijkheden om zeep. Die gelijkmaker zou ook niet verdiend geweest zijn. Bovendien liet ook FC Meppel via Camiel Fidom, Emiel Kwant en invaller Hans Mansveld grote kansen liggen op een vroegtijdige beslissing. Achilles 1894 mocht derhalve tot het laatste fluitsignaal blijven hopen op een resultaat, maar dat kwam er niet. Eindstand 2-1.

FC Meppel is in de 2e klasse J koploper met 12 punten uit 4 duels. Gramsbergen volgt met 10 uit 4 en Gorecht staat derde met 9 uit 4. Achilles 1894, LTC en DZOH hebben zes punten. De laatste twee Drentse ploegen uit 4 duels, terwijl Achilles 1894 er drie heeft gespeeld.