Onbekenden duwen vrouwen van fiets in Assen, politie tast nog in het duister

Een auto passeert en een raam gaat open, waarna iemand vanuit de auto een fietser met een forse zet omver duwt. Het overkwam onlangs in ieder geval twee vrouwen op verschillende momenten in Assen.

Het is even voor middernacht, vrijdag 15 maart. Een vrouw fietst over de Hertenkamp als zij een auto hoort naderen. Voor ze er erg in heeft, wordt ze door een van de inzittenden door het raam van de auto hard van haar fietst geduwd. Ze valt, de auto rijdt verder.