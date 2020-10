Noordscheschut na rust weggespeeld

Noordscheschut heeft vandaag de vijfde nederlaag van het seizoen in hoofdklasse B geleden. Berkum was met 5-0 te sterk. Vooral in de tweede helft moest de ploeg van Marc van Meel het laten lopen. Noordscheschut staat na vandaag 13e in de stand met 3 punten uit 6 wedstrijden.

Vorige week leed Berkum weliswaar de eerste nederlaag, maar na drie zeges en één gelijkspel doet de ploeg uit Zwolle nog volop mee boven in het linker rijtje. De ploeg staat na de zege vandaag zelfs weer bovenaan in de stand. Het kwaliteitsverschil tekende zich in de eerste helft al enigszins af. Berkum creëerde de kansen en kwam een half uur spelen op voorsprong via Frank van der Burg. Daarna kreeg de ploeg nog twee grote kansen om de voorsprong nog voor rust te vergroten, maar de paal en de lat boden redding.

Noordscheschut was niet helemaal kansloos. Ook zei kregen kansen. Vooral een mooie voorzet vanaf de flank door Robin Sikken werd door niemand binnen gelopen.

Rust roest

Na de rust kon Berkum kwaliteitsverschil omzetten in doelpunten. Binnen een kwartier was de achterstand voor Noordscheschut opgelopen naar 4-0. Twintig minuten voor tijd maakte Jonathan van Marle er zelfs 5-0 van. Hij tekende daarmee voor zijn tweede treffer van de avond.

"In de eerste helft deden we goed mee. We gingen de strijd iets anders aan dan normaal en dat werkte goed. Helaas viel de goal uit een corner, een spelhervatting. Normaal zijn we goed in verdedigen in dit soort situaties," legt Marc van Meel uit. "Nu viel hij zomaar binnen. Toch hadden we het gevoel dat er ook voor ons nog wat te halen viel."

Na de rust was dit gevoel echter snel weg; "Alweer. Het is een combinatie tussen zelf dingen niet goed doen, en tegenover een heel goede ploeg staan," aldus Van Meel. "Er is een wereld van verschil tussen de selectie van hun en die van ons. Toch hebben we ook bij grote achterstand niet opgegeven. Het is een zure nederlaag, maar ik haal wel altijd het positieve uit wedstrijden."

Stand

Door de nederlaag blijft Noordscheschut steken op 3 punten uit zes wedstrijden. Berkum is met 13 punten uit zes wedstrijden de nieuwe koploper. Die ploeg heeft één punt meer dan HZVV uit Hoogeveen, maar die ploeg kwam vandaag niet in actie door corona bij ASV De Dijk, waardoor HZVV na vandaag een wedstrijd minder heeft gespeeld.