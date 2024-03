Turfstekers en schaapskudde duiken op in raadszaal gemeentehuis Zuidwolde

De raadszaal van het gemeentehuis in Zuidwolde is een kunststuk rijker. Aan de muur hangt een kunstwerk van schilder Taco Mesdag, broer van panoramaschilder Hendrik Willem Mesdag.

De gemeente De Wolden krijgt het schilderij voorlopig in bruikleen van Stichting Visio, die voorheen in het Huis te Echten zat. Sinds kort zit de stichting op een nieuwe plek in Hoogeveen. Tijdens het verhuizen kwamen ze het kunstwerk van Mesdag tegen.

Op het doek is een Drents Heidelandschap met een schaapskudde en turfstekers te zien.

'Cultureel erfgoed'

Stichting Visio overwoog om het schilderij te veilen, op te slaan of in bruikleen te geven. De keuze is uiteindelijk op die laatste optie gevallen. "Wij zijn heel blij dat we dit prachtige werk van Taco Mesdag in de raadszaal hebben hangen", aldus wethouder Albert Haar van gemeente De Wolden.

Volgens Haar is het extra speciaal, omdat De Wolden dit jaar de culturele gemeente van Drenthe is. "Gemeente De Wolden hecht veel waarde aan het behoud van cultureel erfgoed en daar hoort dit schilderij natuurlijk bij. Het is immers altijd in bezit geweest van de bewoners van Huis te Echten. Geweldig dat nu alle inwoners van De Wolden het kunnen zien!"