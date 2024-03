Drenthe vlamt al eeuwen met Pasen

Het moment waar menig Drent een jaar op zit te wachten: de fik gaat weer in de paasbulten. Een traditie die in onze provincie al eeuwen trouw wordt uitgevoerd en dat is ook goed te zien in beelden van het Drents Archief.

Want het plezier van de paasvuren zit niet alleen in de brand, maar ook in het verzamelen van hout voor de paasbult.

Zo is op beelden uit 1982 te zien dat de jeugd uit Zuidvelde druk bezig is met het sjouwen van takken en lopen kinderen uit Zuidwolde in de jaren '70 in een fakkeloptocht richting de paasbult.

Eeuwenoude traditie

Onduidelijk is wanneer de traditie precies is ontstaan, maar al in 1624 werden de eerst paasvuren ontstoken in Nederland. Van oorsprong stonden de vlammen en de rook symbool voor het brengen van vruchtbaarheid en het geven van een teken van een nieuw begin.

In de loop van de eeuwen werden de vuren vooral ontstoken bij boerderijen en inmiddels zit er vaak een buurtschap of dorp achter het evenement.

De aanloop naar eerste paasdag is, zoals ook uit de archiefbeelden blijkt, altijd een kenmerkend moment geweest. Mensen mogen vaak op eigen houtje meehelpen opbouwen met pallets, takken of soms hele bomen.