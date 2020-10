Na jaren wachten is verbouwing dorpshuis De Veldkei in Havelte begonnen

"Dit moet de huiskamer van Havelte worden waar verschillende functies samenkomen. Mensen moeten zoiets hebben van: goh dat is de plek waar we willen zijn met elkaar", zegt Eric Boers de zakelijk leider accommodaties van Welzijn MensenWerk, de eigenaar van het gebouw.

Handtekeningenactie

Begin september is het voorstel om het oude dorpshuis op te knappen met eigen geld goedgekeurd door de Raad van Toezicht van Welzijn MensenWerk. Welzijn MensenWerk wilde samen met de gemeente Westerveld in eerste instantie een nieuw dorpshuis bouwen. Maar bewoners van Havelte zagen dat niet zitten en begonnen een handtekeningenactie. Dat werkte en een nieuw plan voor renovatie moest worden ontwikkeld.

In fases opgeknapt

Het dorpshuis van ongeveer 2500 vierkante meter wordt nu in fases opgeknapt. Met het eerste deel van het project is deze week begonnen. Bij de achterkant van het gebouw, bij de officiële hoofdingang komen straks nieuwe kantoorruimtes voor huurders. "Er komt een fysiopraktijk met behandelruimtes, een tandheelkundige praktijk, integrale therapie, het zijn allemaal zelfstandigen die hier straks intrekken", vertelt Boers.

Met de inkomsten van de verhuur van de nieuwe ruimtes hoopt Welzijn MensenWerk daarna de andere kant van het dorpshuis op te knappen. De kantine, grote zaal, biljartruimte en de overige zalen zullen dan opgeknapt worden. Ook de bibliotheek komt aan de voorkant en de openingstijden kunnen dan worden verruimd.

'Reuring'

Boers: "De grootste winst is de reuring die we dan weer in het dorpshuis krijgen, dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en dat we de functies kunnen verbreden in het dorpshuis."

Maar geld van de gemeente Westerveld zal dan ook nodig zijn. "De kosten voor de eerste fase waren ongeveer 4 ton, het tweede gedeelte wordt duurder. We hopen dat de gemeente ook een duit in het zakje kan doen." In 2021 wordt naar die financiële middelen gezocht zodat in 2022 ook deel twee van start kan.

