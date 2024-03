Sloop Nicolaïflats Emmermeer start volgende week

Ook huurwoningen verdwijnen

In 2022 kondigde Lefier aan twee van de in totaal vijf aanwezige Nicolaïflats in Emmermeer te slopen. De aangrenzende acht grondgebonden huurwoningen gaan ook tegen de vlakte. In totaal gaat het om 48 appartementen en nog eens acht gezinswoningen aan de Haagjesweg.