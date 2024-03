Drenthe Toen-podcast over Hemelse Verbeelding in Hout: 'Die duivel heeft het niet makkelijk'

Beeldhouwer Ter Reegen is in de vergetelheid geraakt, maar het Veenkoloniaal Museum heeft nu een tentoonstelling over zijn werk. Het vierde deel van de Drenthe Toen-podcast over Ter Reegen voert ons naar Steenwijksmoer, waar de top van zijn kunnen te zien is.

Voor het vierde deel van deze podcast gaan we naar de Franciscuskerk van Steenwijksmoer. Jacolien Wubs, de conservator van het Veenkoloniaal Museum en ik, Lydia Tuijnman, de maker van deze podcast.

En er is mij beloofd dat we heel bijzondere, mooie houten beelden gaan bekijken. Véél beelden ook. Gastconservator Jacolien Wubs van het Veenkoloniaal Museum is iemand die haar woorden weloverwogen kiest. Maar ik lees tussen de regels door dat ze over deze beelden van Ter Reegen heel enthousiast is.

'Heel strak, heel eenvoudig'

De kerk van Steenwijksmoer torent boven het vlakke landschap uit. "Je ziet hem al kilometers van tevoren staan", zegt Wubs. "Bijna bizar groot, in verhouding tot dit dorp. Dat gevoel heb ik in ieder geval."

We worden binnengelaten door een vriendelijke meneer. Het galmt in de kerk als ik per ongeluk de deur hard dicht laat vallen. En ja, Wubs heeft gelijk: dit is echt indrukwekkend. Er is een hele galerij van van beelden langs de wand, op een meter of twee hoogte zijn ze opgesteld. Tien stuks, zowat levensgroot, ongeverfd gebeeldhouwd eikenhout.

"Het is een kerk, maar het is tegelijkertijd een indrukwekkende expositie", vertelt Wubs. "Een demonstratie van zijn kunnen, van zijn vakmanschap. Het zijn schitterende massieve houten beelden. Heel strak, heel eenvoudig, maar ook heel gedetailleerd. Dit slaat alles, het beste van zijn werk is hier."