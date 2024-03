Sam maakt, op de cacao na, Drentse (paas)chocolade

In een oude school in Klijndijk legt chocolatier Sam van Gemert de laatste hand aan zijn chocolade-paaseieren.

De productie van de chocoladekunstenaar is verdubbeld ten opzichte van een 'normale' week, terwijl de prijs van cacao hard stijgt. "Dat heeft te maken met de slechte cacao-oogst van afgelopen jaar", legt Van Gemert uit.

Zelf heeft hij nog niet veel last van de prijsstijging, maar dat gaat wel komen: "De chocolades die wij gebruiken hebben korte ketens, daardoor zijn de verschillen niet van de één op de andere dag heel groot." Door nu meer in te kopen hoopt Van Gemert de prijzen in balans te kunnen houden.

Betrokken met Klijndijk

Van Gemert runt zijn bedrijf midden in het dorp samen met zijn vriendin. Hij gaat over de chocolade, zij over alles wat daar los van staat.

Waar zijn bonbons en paaseieren misschien exclusief overkomen, is hij verder zo vrijgevig mogelijk. "Wij hebben op de recepten na geen geheimen. Ik krijg weleens mensen die wat willen komen proeven, dat is dan geen probleem. Nu hoop ik alleen niet dat hier straks allemaal rijen staan", lacht de Klijndijker.

Om mensen een inkijkje te geven in zijn bedrijf organiseert Van Gemert workshops. "De doelgroep van de workshops verschilt nog weleens van die van de bonbons die we hier maken, het is leuk om die brug te slaan."

Drentse ingrediënten

Streekgenoten komen niet alleen voor workshops bij de chocolatier terecht, maar ook brengen ze hem ingrediënten: "Dit is één van de ingrediënten die wij van mensen krijgen", vertelt hij terwijl hij twee kratten vol walnoten neerzet.

Zelf gaat hij ook regelmatig op pad om op zoek te gaan naar ingrediënten voor zijn bonbons. Zo trekt hij azijn met magnoliabloesems en maakt hij armeluishoning van paardenbloemen.