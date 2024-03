Drenthe verliest kwaliteitsrestaurant in Veeningen: 'Ze noemen onze keuze dapper en stoer'

Zet dat tegenover het feit dat het horecastel een iniddels vierjarig dochtertje heeft dat ook tijd en aandacht vraagt, en de keuze is gemaakt. Grendelman glimlacht als ze het over haar heeft, berustend in de keuze die is gemaakt om met het restaurant te stoppen. "Tja, weet je wat het is? We willen niet later terugkijken op deze tijd in ons leven en tot de conclusie komen dat we amper tijd voor haar hebben gehad. Dat is het ons niet waard."