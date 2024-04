Twee Drentse gemeenten hebben nog geen meldpunt om gedrag verhuurders aan de kaak te stellen

Meppel en Borger-Odoorn zijn in onze provincie de enige twee gemeenten die nog geen verplicht meldpunt hebben waar huurders of woningzoekenden terechtkunnen met vragen of klachten over het gedrag van hun verhuurder.

Van de 342 gemeenten in ons land beschikken 33 nog niet over dit meldpunt, dat sinds 1 januari verplicht is.

Werk aan de winkel

"Vanwege andere grote werkzaamheden hebben wij tot op heden inderdaad nog geen meldpunt ingesteld", verklaart Robin van Ulzen, wethouder van gemeente Meppel. Hij verwacht dat het meldpunt er in de komende weken alsnog komt.

Ook in Borger-Odoorn is de verwachting dat dit snel gebeurt. Een woordvoerder laat namens de gemeente weten dat er hard gewerkt wordt om het formulier op te stellen en te uploaden. "We hopen dat deze dan zo snel mogelijk op onze website staat", aldus de woordvoerder.

Onterechte kosten of onjuiste informatie

Huurders kunnen bij het meldpunt niet alleen terecht met vragen over de huur van hun woning, maar ook een melding doen als ze gediscrimineerd of geïntimideerd worden door de verhuurder, er onterechte kosten in rekening zijn gebracht of als de verhuurder geen overeenkomst of informatie heeft gegeven. De gemeente kan deze meldingen gebruiken om te handhaven.