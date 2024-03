Ondernemers uit Meppel gaan samen met politieke delegatie voor handelsmissie naar China

Vijf bedrijven uit Meppel gaan samen met burgemeester Richard Korteland en wethouder Klaas de Vries naar China voor een handelsmissie. Ze gaan naar de International Consumer Products Expo, een van de grootste beurzen van China.

De bedrijven kunnen tijdens deze beurs in Haikou, gelegen op het eiland Hainan in de Zuid Chinese Zee, hun producten presenteren. De politieke afvaardiging moet voor meer kansen voor de bedrijven zorgen, zegt wethouder Klaas de Vries. Volgens het bedrijfsleven in Meppel biedt het bezoek 'een prachtige kans om internationale relaties enerzijds en economische versterking van Meppel anderzijds te bewerkstelligen', reageert de Industriële Commerciële Club (ICC Parkmanagement) van Meppel in een brief.

"Meppel heeft een goede relatie met Haikou", zegt De Vries. In 2019 ging er al een keer een delegatie naar deze miljoenenstad voor een werkbezoek. "We hebben sinds 2018 contact, en kregen recentelijk een uitnodiging voor bedrijven om mee te doen aan deze expo." Tijdens de coronaperiode kreeg Meppel 50.000 mondkapjes vanuit Haikou.

Mensenrechten

De SP-fractie in Meppel is echter kritisch, net als in 2019 overigens. De partij wijst wederom op de mensenrechten daar, maar nu ook op mogelijke digitale beïnvloeding. Fractievoorzitter Xander Topma: "Waarom vindt de gemeente het een goed idee om een relatie op de te bouwen met een land dat meer dan een miljoen Oeigoeren in interneringskampen heeft vastgezet, waar ze worden gemarteld en gehersenspoeld, en waarbij dat land zich niks aantrekt van ook maar elke poging om daar een einde aan te maken?"

Demissionair minister-president Mark Rutte is net terug van een tweedaags bezoek aan China, waarin het onder andere ging over economische betrekkingen, de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. "Als het gaat over politiek gevoelige onderwerpen in het buitenland is afgesproken dat het Rijk hierover gaat, en niet de gemeenten", wijst wethouder De Vries op het aankaarten van mensenrechten. "Wij sluiten ons als gemeente aan op de manier waarop Mark Rutte dat heeft verwoord in China."

De burgemeester en wethouder gaan dus niet over mensenrechten praten in China. "Een bestuurlijke afvaardiging meesturen heeft een absolute meerwaarde in China en opent deuren richting overheden. Die vormen namelijk een portal richting Chinese bedrijven", aldus De Vries.