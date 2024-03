Traditie plakken van campagneposters blijft in De Wolden

Politieke partijen in De Wolden kunnen traditiegetrouw campagneposters blijven plakken tijdens de verkiezingen. Er lag een voorstel op tafel om de posters te vervangen door doeken op aluminium frames, maar een meerderheid van de raad stemde tegen.

Volgens het gemeentebestuur zijn huidige campagneborden niet meer van deze tijd. Er wordt over elkaar heen geplakt en niet iedereen kan een plekje krijgen. Ook zorgt het voor rommel en kost het voorbereiden, plakken en schoonmaken van de posters veel tijd.

Stoppen met posters en doeken

De VVD stelde voor om helemaal te stoppen met posters of spandoeken. "Uit onderzoek blijkt dat het een relikwie uit het verleden is", liet VVD-raadslid Marcel Hulst weten. "Het geld dat we hierin steken kan beter ergens anders aan uitgegeven worden. Campagne kan tegenwoordig ook online."