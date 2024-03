Trillende drempel houdt bewoners de Wijk wakker

Omwonenden van de Slenkenweg in de Wijk zeggen gek te worden van een verkeersdrempel in de weg. De bult trilt als verkeer er met een flinke snelheid overheen rijdt en dat zou voor geluidsoverlast zorgen.

"Het begint om vijf uur 's ochtends en eindigt om één uur 's nachts", vertelt een omwonende tijdens de raadsvergadering donderdag. "En het is niet alleen geluidsoverlast, de weg is er niet veiliger door geworden. Mensen rijden nog steeds met volle vaart over de drempel, omdat hij te laag is."

De omwonende stelt dat meer mensen een klacht hebben ingediend. Wethouder Turksma bevestigde dat er meer signalen zijn binnengekomen van de overlast.

Klacht

Daarnaast zijn er zorgen over het kruispunt waar de drempel ligt. Omdat het verkeer volgens de bewoner nog steeds te snel rijdt heeft dat invloed op de omgeving. "Er is hier een zwembad en een sporthal waar fietsers en kinderen naartoe gaan. Zo kan dat niet veilig."

Volgens de bewoner is de drempel vorig jaar aangelegd en is dat niet overlegd met de buurt. "In september heb ik een eerste klacht ingediend bij de gemeente over de geluidsoverlast. In maart zou ik worden bijgepraat welke tijdelijke maatregelen er zouden komen. Maar ik heb niks gehoord."

Ideeën

Wethouder Turksma liet weten dat begin februari het plan was om de drempel weg te halen. "Maar dat heb ik stopgezet, want ik vind dat we dan ook direct moeten kijken naar de verkeersveiligheid van de straat."

Turksma stelt dat er nu mogelijkheden zijn voor tijdelijke maatregelen. "En die kunnen we naar verwachting ook vrij snel plaatsen. Op twee plekken in de weg willen we de snelheid er zoveel mogelijk uit halen. Aan beide kanten van de drempel. Daar zijn wat ideeën voor."