Boerenvoorman Bruins op bezoek bij de paus: 'Bijzonder, maar niet heel raar'

Dirk Bruins verruilt het boerenerf in Dwingeloo de komende dagen voor Vaticaanstad. De melkveehouder, tevens voorzitter van LTO Noord, gaat om tafel met paus Franciscus. Gelobby was er niet eens voor nodig. "We zijn uitgenodigd", zegt hij droogjes.

Alle ogen in het paasweekend zijn gericht op de katholieke hoogwaardigheidsbekleder, die met 'urbi et orbi' zijn zegen zal uitspreken, maar hij heeft meer te doen. Bruins mag als afgevaardigde van de Nederlandse bloemensector, samen met een aantal lotgenoten, bij hem op bezoek.

'Kan ik niet van die mooie bloemen krijgen?'

De bloemen zijn geteeld op Hollandse bodem. Voormalig paus Johannes Paulus II raakte ooit onder de indruk van de kweek van Nederlandse bloementelers, memoreert Bruins. "Hij was enorm onder de indruk en vroeg: kan ik niet van die mooie bloemen krijgen in Rome?"

De hand schudden

Bruins is niet van plan alleen ja en amen te zeggen, als hij paus Franciscus straks recht in de ogen kijkt. Hij wil praten over voedselzekerheid en -veiligheid. "Hoe alles er precies uitziet, weet ik nog niet helemaal. Maar zaterdag en zondag worden benut om over wereldvoedselproblemen te praten."