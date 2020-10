'Hardleers' Hoogeveen morst opnieuw punten

vv Hoogeveen heeft met een 1-1 gelijkspel tegen RKZVC opnieuw punten gemorst in de hoofdklasse A. De ploeg van Nico Haak gaf in de laatste tien minuten een voorsprong simpel weg. Haak was dan ook niet te spreken over zijn ploeg: "We bieden geen enkele weerstand."

Hoogeveen en RKZVC stonden voorafgaand aan de wedstrijd gebroederlijk naast elkaar in de stand van de hoofdklasse A. Hoogeveen vierde en RKZVC vijfde. Ook in de eerste helft deden beide ploegen weinig voor elkaar onder. Er werden weinig kansen gegeven en daardoor ook niet gescoord.

Gouden invaller

In de tweede helft trok de thuisploeg de overhand naar zich toe. Hoogeveen kreeg een paar kleine kansen en in de 70e minuut schiet invaller Joost Screever zijn ploeg op voorsprong. Tien minuten later trok RKZVC uit een vrije trap de stand weer gelijk. De 1-1 was tevens de eindstand.

'Dramatisch'

Hoogeveen mag daardoor één punt bijschrijven aan het totaal, waar het er drie hadden kunnen zijn. Dat tot grote ontevredenheid bij Nico Haak. "Ik ben zeer teleurgesteld in de ploeg. Hoe we verdedigen als het een keer moet gebeuren is dramatisch. Dat overkomt ons veel te vaak. Ik noem dat hardleers," liet Haak na afloop weten. "We trainer er op om dit te voorkomen, we gebruiken beelden, en spreken de jongens erop aan. Dat we in de verdediging bij die vrije trap totaal geen weerstand bieden is gewoon heel slecht. We geven de tegenstander de mogelijkheid om de bal in de goal te schieten," vervolgde hij.

In de stand komt Hoogeveen nu op 10 punten uit 6 wedstrijden. "Dit is al de derde wedstrijd die ons onnodig punten kost. Als je dat mee rekent had de stand er vandaag heel anders uit gezien," sluit Haak mee af.