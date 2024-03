'Oude tv's en platenspelers, het was een mooie liefhebberij, maar nu is het klaar'

Deen tilt een zwaar zwart bakbeest uit een kast in de logeerkamer. Een VCR N1500, weet hij. Een oude Philips video-cassetterecorder uit de jaren 70. "Destijds was dit apparaat revolutionair. Tja, of dit ding in een tijd van Spotify, Netflix en YouTube nog steeds veel waarde heeft, weet ik niet. Maar voor mij heeft 'ie die waarde wél." En dat geldt voor de meeste van zijn ruim vijftig elektrische apparaten die hij her en der in zijn woning heeft staan.