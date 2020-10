Dwingeloo pakt volle buit tegen Sweel

Ondanks de stand op de ranglijst (Sweel is koploper in 3D, terwijl Dwingeloo op plaats 8 stond) was Dwingeloo de ploeg die in de eerste helft een doelpunt verdiende. Het leverde de ploeg van trainer Rob Vliek wel veel airtime op bij Onze Club, maar tot doelpunten leidde dit niet. Vooral Fabian Bosker had één van de kansen wel in het net mogen prikken.

Tweede helft

Dwingeloo kwam terecht op voorsprong in de tweede helft. Het was Dennis Koning die een vrije trap raak poeierde, al leek de bal wel van richting te zijn veranderd in de muur. Daarna werd koploper Sweel uit Zweeloo wakker, maar de gasten hadden geen rekening gehouden met de excellente keeperskwaliteiten van Erwin Hof. Een fraai schot van Wouter van der Veen werd op prachtige wijze gekeerd.

Daardoor bleef de gelijkmaker uit. Toch bleven de gasten op de deur kloppen. Het was Jorrit Reuvers die net naast kopte. Ook invaller Martijn Hilbrands schoot net over. Aan de andere kant had aanvoerder Sander Nijstad in de slotfase de 2-0 op de schoen, maar zijn poging werd gekeerd door keeper Jaap Haan.

Man of the match was Erwin Hof, die na afloop glunderend Onze Club te woord stond. "Dit doe ik niet elke week, maar dit was een erg lekker moment. En een belangrijk moment want anders hadden we hier niet gewonnen", zo zei de keeper vol trots.