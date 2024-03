Jaren getouwtrek, maar overdekte wielerbaan kan er komen: 'Dat is schitterend, hè'

'Te vaak opzeggingen'

"Wat wil je nog meer?", luidt Heeringa's conclusie. Hij keek de laatste jaren te vaak uit op een lege kombaan. "Mensen komen van 40 á 50 kilometer naar Assen, zien dat het regent, en moeten dan onverrichter zake terug. Wat gebeurt er dan? Mensen kijken eerst naar de lucht, en bellen als ze het niet vertrouwen. We kregen te vaak te maken met opzeggingen."

Met een gedeeltelijke overkapping is dat euvel verholpen. De nok van de wielertempel is dan nog open, maar de baan is voldoende afgedekt. "Dat hebben we laten onderzoeken, door een zeer deskundig onderzoeksbureau", is Heeringa zeker. "De overkapping moet ervoor zorgen dat er geen vocht, regen, of wat dan ook op de baan komt."

Bijkomend voordeel van een deels overdekte baan: de zomer. "Dan ben je gewoon open, terwijl het mooi weer is. Dat is schitterend, hè."

'Ik zie het met vertrouwen tegemoet'

Als de overkapping is aangebracht, in de loop van 2026, verwacht Heeringa dat de vernieuwde wielerpiste op Stadsbroek uitgroeit tot een trekpleister. "Er is veel animo. Wielrennen is tegenwoordig heel gefocust op trainingsprogramma's, om zo in goede conditie te raken. Men wil wel reserveren, maar dan moeten we betrouwbaar zijn."