Duikers zoeken in Grote Rietplas naar telefoon van mishandelde man

De man werd dinsdag slachtoffer van mishandeling bij de Grote Rietplas. De Veendammer is doof en hoorde daardoor de drie daders niet aan komen. Zij vielen het slachtoffer in de rug aan. De telefoon van de man werd afgepakt en in het water gegooid.

Metaaldetector

De moeder van het slachtoffer benaderde Grieto Visser, eigenaar van duikschool VG Diving in Wildervank. "Ze vroeg mij of ik kon helpen de telefoon op te sporen. Daarom heb ik besloten er met de duikschool een oefening van te maken. Met z'n dertienen zijn we het water in gegaan en hebben onder meer met metaaldetectoren gezocht. Helaas zonder resultaat, we hebben de telefoon niet gevonden", meldt Visser

Als de telefoon wel gevonden was, zou deze worden overgedragen aan de politie. Voor zover bekend zijn de daders van de mishandeling nog niet opgepakt.