Felrode tentakels onder de bomen bij Odoornerveen

De inktviszwam is waarschijnlijk tijdens de Eerste Wereldoorlog met Australische troepen meegereisd naar Europa. De paddenstoel uit de familie van de stinkzwammen was zeldzaam, maar verspreidt zich door Nederland. Ook in Drenthe is de opvallende zwam de laatste weken vaak gezien.

Op verschillende plekken in Drenthe is de paddenstoel gezien, onder andere in Assen, Eext, Emmen en op het Dwingelderveld. In de Verspreidingsatlas Paddenstoelen staat inmiddels dat deze zwam algemeen voorkomt. Alma Wanningen was in de buurt van Odoornerveen op pad om paddenstoelen te fotograferen en kwam de inktviszwam ook tegen. Vol verwondering bekeek ze de rode 'tentakels' en zag daarnaast ook de andere stadia.

De opvallende armen van de paddenstoel ontwikkelen zich in een soort ei. De topjes van de armen zitten aanvankelijk aan elkaar vast, maar laten uiteindelijk los. Naast de vorm en de rode kleur is ook de geur opmerkelijk: de inktviszwam ruikt naar kadavers.

In dit 'ei' zie je al een rode arm verschijnen (Rechten: Alma Wanningen)

Lees ook: