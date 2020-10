Alcides 'huilt met de pet op' na onnodige nederlaag

In de hoofdklasse A heeft Alcides opnieuw een nederlaag moeten slikken. Een zware dit keer, want de Meppelers leken tegenstander SDO met de rug tegen de muur te hebben. Toch won de thuisploeg met 3-1 en was het voor de ploeg van Wilko Niemer huilen met de pet op.

"We hebben deze wedstrijd compleet eigenhandig weg gegeven," stelt Wilko Niemer vast. "We hadden hier gewoon moeten winnen. Voor rust hadden we al met 3-0 voor kunnen staan. We waren echter te gemakkelijk en maken de gecreëerde kansen niet af.

Alcides komt in de eerste helft wel op voorsprong, maar daar moet een strafschop aan te pas komen. Jermain Baicadilla benut de penalty vakkundig. Na de rust loopt het echter volledig in de soep. SDO komt terug op gelijke hoogte en pakt enkele minuten later zelfs de voorsprong. In de extra speeltijd valt ook nog eens de 3-1 binnen. "Ik ben in de rust nog boos geworden op de ploeg omdat we geen veel grotere voorsprong hadden gepakt," aldus Niemer.

Om te winnen moet je scoren

SDO kwam enigszins gelukkig op gelijke hoogte en daarna kantelde het spel. "Wij kregen nog wel genoeg kansen, maar deden daar niks mee. Ook in de opbouw liep het niet goed en we begonnen steeds vaker de lange bal te spelen. We moeten als team willen scoren en dat zag ik veel te weinig. Baicadilla maakt wel de 1-0, maar had er nog wel drie kunnen maken. Dat geeft toch aan dat hij net niet scherp genoeg staat."

Stand

In de stand blijft Alcides na vandaag steken op 6 punten uit 5 wedstrijden en daarmee staan de geelhemden op de 11e plaats. "Ik ben blij met de zes punten die we hebben, maar hadden we vandaag gescoord dan hadden we ook naar boven kunnen kijken," sluit Niemer af.