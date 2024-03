Zuurstoftekort in Paterswoldsemeer, overhangende bomen worden weggehaald

Vanaf het meer zelf heb je het beste zicht op de werkzaamheden. "Er ging een lange voorbereidingstijd aan vooraf, maar nu we eenmaal bezig zijn gaat het hard", zegt Arie van Wijk, lid van het dagelijks bestuur van Noorderzijlvest bij RTV Noord . "We moeten voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW), een Europese regel die voorschrijft hoe schoon het water moet zijn. Het water in het meer voldeed niet aan die norm en daarom moesten we ingrijpen."

Eilanden worden teruggebracht naar originele staat

Projectleider Theo Sikkema van Noorderzijlvest: "Dat blad zorgde voor minder zuurstof in het water en daar hebben vissen en planten last van. We hebben de overhangende bomen weggehaald en daardoor is het ook weer veel opener geworden. Nu is de begroeiing op de eilanden weer net zoals het oorspronkelijk was."