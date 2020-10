Emmen benut kansen niet en speelt gelijk

vv Emmen heeft slechts één punt over gehouden aan de wedstrijd tegen het Haagse TAC'90, ondanks dat de Emmenaren drie keer terug kwamen van een achterstand. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-3. Ondanks het scoren van een punt is Emmen nu hekkensluiter in de hoofdklasse A

Kwa spelverloop was de wedstrijd tussen Emmen en TAC'90 mooi in evenwicht. De thuisploeg kwam als eerst op voorsprong met een treffer vóór rust. Vlak na rust kwam Emmen via Alex Blekkink terug in de wedstrijd. Daarna kwam TAC'90 nog twee keer op voorsprong, die telkens werd gecounterd door de formatie van Bjorn Zwikker. Ook Patrick Eberhard en Resmon Roemahlewang pakten een doelpunt mee.

Schaars

Een punt gered, zou je denken. Toch ging Emmen vandaag schaars met de kansen om en had er voor de Drenten veel meer ingezeten. "We hadden hier gewoon moeten winnen," sprak trainer Bjorn Zwikker na afloop duidelijke taal. "De wedstrijd verliep zeer ongestructureerd en druk, maar we kregen veel kansen waar we veel meer mee hadden kunnen doen. Ik zie het dan ook zeker niet dat we een punt hebben gered."

Door het gelijkspel mag Emmen één punt bijschrijven en komt de ploeg op 3 punten uit 5 wedstrijden. Daarmee is Emmen hekkensluiter in de hoofdklasse A. "Ik heb de nieuwe stand gezien, maar ik denk nog steeds dat we van iedereen in deze competitie kunnen winnen. Dan moeten we wel veel minder wisselvallig spelen," besluit Zwikker.