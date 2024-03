Opvang asielzoekers in 2e Exloërmond verlengd, maar druk op crisisopvang houdt aan

Over de opvangplek in de gemeente Borger-Odoorn is het COA zeer tevreden. "De opvang is de afgelopen maanden prima verlopen, er hebben zich geen incidenten voorgedaan. Omwonenden die dat wilden hebben een kijkje kunnen nemen. We hebben begrepen dat de opvang ook voor hen geen grote aantasting is geweest. De locatie is bovendien heel goed met bussen aan te rijden. Kortom: wij hadden deze locatie nog best graag langer willen gebruiken." In de eerste weken werden elke nacht tientallen asielzoekers opgevangen in 2e Exloërmond, maar de laatste zes weken waren dat er elke nacht rond de tweehonderd.