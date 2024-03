Wat is er dit paasweekend te doen in Drenthe?

Paasvuren

De brand erin en wegjagen die boze geesten. De eeuwenoude paasvuurtraditie is dit weekend weer op tientallen plaatsen in de provincie. Wil je weten waar de bulten staan en of ze op zaterdag, zondag of maandag worden aangestoken? Kijk nu op de RTV Drenthe-paasvuurpagina

Voorjaarsmarkt zorgboerderij Balloohoeve

Dit jaar is er zaterdag weer een voorjaarsmarkt op boerderij de Balloohoeve. Naast alle producten in de boerderijwinkel zijn er vele andere standhouders met verschillende producten op het boerderijterrein.

ONK Speedway

Zaterdag wordt in Veenoord de ONK speedway gehouden De motorcoureurs draaien met 130 kilometer per uur vol gas de bocht in zonder te remmen. Er wordt gestreden in verschillende klassen om het Nederlands kampioenschap. De wedstrijden zijn verdeeld in heats, daarna worden de finales gereden.