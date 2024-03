Huis te Echten wordt combinatie van hotel met kantoren

Landgoed Huis te Echten is verkocht. In dit rijksmonument uit 1750 in Echten komen hotelkamers van MyHotel en kantoorruimtes van MyOffice.

Om hoeveel hotelkamers en kantoren het gaat, kan Leandra Troost, eigenaar van MyOffice nog niet zeggen. "Maar je moet natuurlijk een aantal hebben om rendabel te zijn. We denken aan veertig tot zestig kamers." MyOffice is momenteel in Meppel bezig om een voormalig kantoorgebouw om te bouwen tot hotel, en ook als bedrijfsruimte.

Het landgoed stond te koop nadat Koninklijke Visio naar Hoogeveen verhuisde. Koninklijke Visio gaf er dagbesteding voor blinden en slechtzienden.

Advocaten en notarissen

"In Echten gaan we het op een luxere manier aankleden. Dat straalt het pand natuurlijk ook van zichzelf uit", zegt Troost. "Deze locatie is heel anders. Dat gevoel willen we meegeven aan de kantoren." Er wordt gemikt op een vermogende doelgroep voor de kantoren: advocaten of notarissen bijvoorbeeld. "En het wordt een mooie plek om meetings te geven."

Aan de buitenkant van het pand hoeft niet veel te gebeuren. "Het staat er natuurlijk prachtig bij. Al kunnen de tuinen ondertussen wel een onderhoudsbeurtje gebruiken." Van binnen gaat er wel het een en ander gebeuren, al zal dat niet zo makkelijk gaan als in het kantoor in Meppel, aangezien Huis te Echten een rijksmonument is. "Er hoeft maar weinig te gebeuren van binnen om het mooier te maken."