Sem de Lange Nederlands Kampioen motorcross 125cc

Motorcrosser Sem de Lange (16) uit Weiteveen heeft op het loodzware zandcircuit van Westerbork de Nederlandse titel in de 125cc klasse veilig gesteld. Aan een vierde plaats in de 1e manche had de jonge KTM-coureur genoeg om zeker te zijn. De tweede manche van de dag viel letterlijk in het water, maar dat mocht de feestvreugde niet drukken.

Voor De Lange is het zijn tweede seizoen in de ONK 125cc klasse. In de winter stapte hij over naar een nieuw team met nieuw materiaal. Door de coronapandemie werd ook voor hem de start van het seizoen uitgesteld, maar met wedstrijden in Boekel, Delfzijl, Halle, Oss en Westerbork was de kalender voor de jonge coureur goed gevuld. Met een voorsprong van 13 punten op naaste concurrent Ryan de Beer trok hij naar zijn thuisprovincie voor de beslissende wedstrijd in het kampioenschap.

Concurrent K.O.

Daar begon De Lange bijna aan een zekerheidje. De Beer had namelijk zijn arm gebroken in de vorige wedstrijd en stond in Westerbork niet aan de start. "Ik hoefde alleen maar te finishen en dan was het binnen," stelde De Lange na afloop. De Lange kende een goede start in de eerste manche en reed enkele ronden op kop. "Het was echter heel zwaar met de regen en uiteindelijk koos ik ervoor geen risico te nemen en de wedstrijd rustig uit te rijden," aldus het jonge talent.

Feest

Het kampioenschap was na de eerste manche beslist. In de paddock werd De Lange door begeleiding, familie en overige deelnemers opgewacht om het feest te vieren. "Ik had niet verwacht dat ik deze titel dit jaar kon pakken. Ik heb een moeilijke winter achter de rug en ik mikte vooraf op een plaats in de top 5. Ik was echter het hele seizoen constant en ben nooit uitgevallen."

De ONK 125cc zou later op de middag ook nog de tweede manche op het circuit van Westerbork rijden, maar door de hevige regenval besloot de organisatie om die manche af te gelasten.

Europees avontuur

Ook volgend jaar start De Lange in de ONK 125cc klasse om zijn titel te verdedigen. De nadruk zal dan wel meer liggen op het Europees kampioenschap. Dat zou dit seizoen ook het geval zijn, maar door de pandemie werd het EK niet verreden.