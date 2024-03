Opening recreatieseizoen: Duitse toerist weet Drenthe steeds beter te vinden

Vooral bedrijven die een duidelijk profiel hebben, scoren volgens Marketing Drenthe bovengemiddeld. "Je ziet dat bedrijven die back to nature aanbieden het goed doen en juist ook bedrijven die inzetten op glamping. Maar ook een traditionele camping als De Berenkuil scoort goed, want daar zijn er niet zo veel meer van."

Minder pieken

Andere trends die Marketing Drenthe signaleert zijn dat toeristen verspreider komen over het jaar en dat mensen de behoefte hebben om een 'ervaring te beleven'. Daarnaast is sprake van een behoefte aan digitalisering, zoals online inchecken, maar juist ook een hang naar een periode minder online zijn.

Jaarlijks attractie erbij

Drouwenerzand neemt ieder jaar een nieuwe attractie in gebruik. Dit jaar is dat De Drift. Bakjes waar twee personen in kunnen zitten draaien hard in het rond. De bezoekers kunnen harder gaan door aan een hendel te trekken.

"Hij oogt niet zo spectaculair. Maar als je er in zit, dan voel je dat ie heel hard naar buiten gaat", zegt marketingmanager Froukje Bruins.

Groei gaat door

Bruins verwacht dit jaar zo'n 300.000 bezoekers te verwelkomen in het attractiepark. "Ongeveer evenveel als vorig jaar, maar beduidend meer dan voor corona."

Of ze die groei kan verklaren? "Het heeft er waarschijnlijk mee te maken dat wij een entreeprijs hebben inclusief eten en drinken. Daardoor weten bezoekers precies waar ze aan toe zijn en dat is in deze tijd van stijgende prijzen een welkom gegeven."

Kosten duidelijk

Ze wijst erop dat iedereen die naar het park komt gelijk is. "Of je nu rijk of arm bent: iedereen kan alle attracties bezoeken en kan eten en drinken wat er beschikbaar is. In parken zonder zo'n formule zie je wel dat mensen met een kleinere beurs hun eigen etenswaren meenemen. Dat hoeft hier niet", aldus Bruins.