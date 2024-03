Voor dodelijke steekpartij veroordeelde Assenaar nu verdacht van aanslag loodgieter Vlaardingen

Een 30-jarige man uit Assen wordt verdacht van het medeplegen van een aanslag op een Vlaardingse loodgieter. Dat meldt RTV Noord . Diezelfde Assenaar is tien jaar geleden veroordeeld voor het doodsteken van de 27-jarige man uit Groningen.

De man werd in 2015 veroordeeld tot tien jaar cel voor het doodsteken van Gilbert van Leeuwaarde in de Peperstraat in Groningen. In november 2020 werd hij vervroegd vrijgelaten.

OM: alsnog 1215 dagen achter de tralies

Omdat de man zich niet aan de voorwaarden van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling heeft gehouden, wil het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam dat hij alsnog 1215 dagen van die eerder opgelegde straf achter de tralies gaat.

De man werd op 7 januari van dit jaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een explosiegolf, die een Vlaardingse loodgieter al enige tijd teistert.

De Assenaar, die tegenwoordig in Rotterdam woont, wordt verdacht van de voorbereiding van een aanslag met behulp van zwaar vuurwerk op 23 december van het vorige jaar.

Dwars door het hoofd

De steekpartij in 2014 in Groningen gebeurde na een uit de hand gelopen ruzie. Het slachtoffer werd met een mes in het hoofd gestoken, dwars door de schedel heen. Een 40-jarige man, die de verdachte na de steekpartij te lijf wilde gaan, werd in zijn schouder gestoken.

Dader en slachtoffer hadden voor de dodelijke steekpartij drie keer eerder ruzie gehad. De raadsvrouw van de dader wilde destijds vrijspraak. Volgens de advocate had haar cliënt gehandeld uit zelfverdediging.

De rechtbank in Groningen veroordeelde hem tot tien jaar cel. In hoger beroep werd hij in Arnhem tot een gevangenisstraf van negen jaar en tien maanden veroordeeld.

Op 18 november 2020 kwam hij onder voorwaarden vervroegd vrij.

Donderdag voor de rechtbank