Steeds meer plannen voor wooninitiatieven in gemeente Coevorden

In steeds meer dorpen in de gemeente Coevorden hebben inwoners het licht gezien. Ze richten verenigingen op, om gezamenlijk lokale wooninitiatieven van de grond te krijgen. Doel: de juiste huizen bouwen die nodig zijn in hun directe omgeving.

Inmiddels zijn er nu zes concrete plannen voor woningbouw via dit systeem: in Dalerveen (locatie De Marke), Dalerpeel (aan de Nassaustraat), Coevorden (in nieuwbouwwijk Ossehaar), Dalen (op nog twee aan te wijzen plekken) en in Steenwijksmoer (locatie nog niet bekend). Daarnaast zijn er recent ideeën ontstaan voor cpo's in onder meer Geesbrug en Aalden. Via de cpo's willen de dorpen ervoor zorgen dat er sneller nieuwe huizen bijkomen of dat de juiste soort woningen gebouwd worden.